Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили 1.10.2021, 21:01

6,060

Посла Грузии вызвали в МИД Украины.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отреагировал на информацию о задержании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В МИД Украины заявили, что вызвали главу грузинского посольства.

Никифоров написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявление в Грузии «по поводу возможного развития ситуации». Он добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями и что посольство Украины в Грузии пока не получило официальных сведений о задержании.

По словам Никифорова, в Офисе президента «внимательно следят» за ситуацией.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в Twitter, что руководителя посольства Грузии вызвали в МИД, чтобы получить официальную информацию об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили.

Михеил Саакашвили является гражданином Украины и возглавляет Офис простых решений.

Адвокат Саакашвили ранее подтвердил его задержание, а грузинский телеканал Пирвели опубликовал кадры с третьим президентом страны в наручниках.

Премьер Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером 1 октября заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещениях политика и полностью контролировали процесс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».