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В Европарламенте обсудят ситуацию в Беларуси

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  • 1.10.2021, 21:07
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В Европарламенте обсудят ситуацию в Беларуси

Ожидается, что по итогам обсуждения евродепутаты примут резолюцию.

В Европарламенте 5 октября обсудят ситуацию в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ЕП, участие в обсуждении примут верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, передает БелаПАН.

Планируется обсудить ситуацию в стране «спустя год после сфальсифицированных президентских выборов и жестокого подавления протестов», а также миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси, вызванный действиями белорусских властей.

Ожидается, что по итогам обсуждения евродепутаты примут резолюцию. Голосование по ней пройдет 7 октября.

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