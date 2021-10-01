В Европарламенте обсудят ситуацию в Беларуси 1 1.10.2021, 21:07

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Ожидается, что по итогам обсуждения евродепутаты примут резолюцию.

В Европарламенте 5 октября обсудят ситуацию в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ЕП, участие в обсуждении примут верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, передает БелаПАН.

Планируется обсудить ситуацию в стране «спустя год после сфальсифицированных президентских выборов и жестокого подавления протестов», а также миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси, вызванный действиями белорусских властей.

Ожидается, что по итогам обсуждения евродепутаты примут резолюцию. Голосование по ней пройдет 7 октября.

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