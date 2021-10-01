Перед задержанием Саакашвили записал видео
- 1.10.2021, 21:50
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Также экс-президент Грузии представил свою новую жену.
Также экс-президент Грузии представил свою новую жену.
Перед въездом в Грузию Михаил Саакашвили записал видео, в котором представил свою жену — украинку Лизу Ясько. Видео опубликовано на странице Лизы в Фейсбуке.
«Мы записали это видео до выезда Михаила в Грузию. Про то, что мы вместе. Про то, что любим и поддерживаем друг друга. Любовь и борьба за государство — это самое благородное дело! Я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы з таким большим сердцем и любовью к стране могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою родину. Я его полностью поддерживаю, потому что сама поступила бы также, за Украину» — добавила она в комментариях к видео.
Напомним, сегодня в Грузии задержали Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии, прилетевшего туда для участия в муниципальных выборах.