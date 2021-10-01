Жители Норвегии купили рекордное количество электромобилей Tesla 2 1.10.2021, 22:10

1,592

Фото: charter97.org

Норвегия хочет стать первой среди стран, которые полностью откажутся от бензиновых и дизельных авто.

В Норвегии продажи электромобилей достигли рекордного уровня. Этому поспособствовал спрос на модели Tesla, пишет Reuters.

Жители европейской страны начали постепенно отказываться от покупки обычных автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), электромобили составили 77,5 процента всех новых автомобилей, которые были проданы в сентябре 2021 года. В предыдущем году за аналогичный период норвежцы приобрели 61,5 процента электрокаров от общего количества машин.

Рост продаж, отмечает агентство, связан с тем, что Норвегия стремится стать первой среди стран, которые полностью откажутся от эксплуатации автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях к 2025 году.

В Норвегии электромобили уже сейчас обходятся дешевле для покупателей. Общая доля рынка электромобилей в Северной Европе выросла до 54 процентов в 2020 году. Препятствием для массового внедрения экологичных машин является не только цена, но и долгая зарядка. Однако в середине января началось производство батарей, способных обеспечить зарядку на 322 километра за пять минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».