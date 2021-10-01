Партия советских БТРов задержана по пути из Болгарии в Беларусь 3 1.10.2021, 22:15

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Возбуждено уголовное дело за контрабанду вооружения и иной военной техники.

В порту Азова задержан груз из 8 советских гусеничных бронетранспортеров "МТ-ЛБ", сообщает "Интерфакс"

со ссылкой на свой источник. Технику из Болгарии в Беларусь транзитом через Россию доставляла компания, зарегистрированная в США.

Всего в партии было 20 бронетранспортеров, но 12 из них были пропущены таможней. На машины составлены акты о демилитаризации, но на самом деле техника эту процедуру не проходила.

Бронетранспортеры принадлежали болгарской армии и были списаны, когда Болгария вступила в НАТО.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду вооружения и иной военной техники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на свои источники, технику планировали вывезти в Беларусь, чтобы там сменить ее назначение на гражданское, а затем продать в России, где на нее высокий спрос.

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