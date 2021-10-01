Бастуй же! Сейчас и тут!
- 1.10.2021, 22:29
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Стихи белоруса о забастовке.
Подписчик телеграм-канала «Баста!» написал стихи о забастовке.
Внимание! Финиш близко!
Искрится последний залп.
Хунта без конца боится:
Что б только кто не узнал!
Продукты на полке. Отпуск
Практически тоже взят.
И к стачке открытый пропуск -
К свободе твоей стезя!
Давай же смелей! Не бойся!
Всё будет, как ты мечтал,
Мы выживем и спасёмся,
Счастливый грядёт финал!
Покажет, кто не боялся,
А кто под кустом сидел.
Кто за оборону взялся,
А кто под режимом тлел.
Осколки фальшивой власти
В совок из судов сметут.
На штиль перейдет ненастье,
Бастуй же! Сейчас и тут!