Бастуй же! Сейчас и тут! 1.10.2021, 22:29

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Стихи белоруса о забастовке.

Подписчик телеграм-канала «Баста!» написал стихи о забастовке.

Внимание! Финиш близко!

Искрится последний залп.

Хунта без конца боится:

Что б только кто не узнал!

Продукты на полке. Отпуск

Практически тоже взят.

И к стачке открытый пропуск -

К свободе твоей стезя!

Давай же смелей! Не бойся!

Всё будет, как ты мечтал,

Мы выживем и спасёмся,

Счастливый грядёт финал!

Покажет, кто не боялся,

А кто под кустом сидел.

Кто за оборону взялся,

А кто под режимом тлел.

Осколки фальшивой власти

В совок из судов сметут.

На штиль перейдет ненастье,

Бастуй же! Сейчас и тут!

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