Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили1
- 1.10.2021, 22:35
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В отношении политика заведено дело о незаконном пересечении грузинской границы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила силовиков за проведение операции по задержанию экс-главы государства Михаила Саакашвили «высокопрофессионально и мирно», добавив, что не помилует бывшего президента, передает «Рустави 2».
«Ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — сказала Зурабишвили.
Бывший президент Грузии стал фигурантом очередного уголовного дела, сообщает прокуратура страны. В отношении политика заведено дело о незаконном пересечении грузинской границы (ст. 344 УК).
Помимо этого, против Саакашвили возбуждены еще четыре дела.