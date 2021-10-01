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Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

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  • 1.10.2021, 22:35
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Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили
Саломе Зурабишвили

В отношении политика заведено дело о незаконном пересечении грузинской границы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила силовиков за проведение операции по задержанию экс-главы государства Михаила Саакашвили «высокопрофессионально и мирно», добавив, что не помилует бывшего президента, передает «Рустави 2».

«Ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — сказала Зурабишвили.

Бывший президент Грузии стал фигурантом очередного уголовного дела, сообщает прокуратура страны. В отношении политика заведено дело о незаконном пересечении грузинской границы (ст. 344 УК).

Помимо этого, против Саакашвили возбуждены еще четыре дела.

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