Восьмилетняя девочка из Бразилии нашла 18 астероидов для NASA 1.10.2021, 22:48

Когда Николь было четыре года, она попросила себе на день рождения телескоп.

Восьмилетняя бразильская девочка Николь Оливейра нашла уже 18 астероидов для программы NASA. Об этом сообщает Science Alert.

Семья Николь переехала в Форталезу из родного города Масейо в начале этого года, когда девочка получила стипендию для посещения престижной школы. Ее отцу, ученому, удалось сохранить свою работу и работать дистанционно.

Когда Николь было четыре года, она попросила себе на день рождения телескоп. У семьи не было на него денег, поэтому родители приобрели прибор только через три года.

Девочка работает над поиском астероидов дома за компьютером, к которому подключены два больших монитора. Она уже нашла 18 небесных тел и хочет назвать их именами бразильских ученых и членов своей семьи.

Николь участвует в программе для молодежи Asteroid Hunters – проекте NASA в партнерстве с бразильским министерством науки, который дает возможность молодежи самостоятельно делать открытия.

Если ее открытия будут подтверждены, что может занять несколько лет, Оливейра станет самым молодым человеком в мире, официально открывшим астероид, побив рекорд 18-летнего итальянца Луиджи Саннино.

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