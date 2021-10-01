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Саакашвили в тюрьме объявил голодовку

  • 1.10.2021, 22:58
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Саакашвили в тюрьме объявил голодовку

Политик требует встречи с консулом Украины.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали на родине, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины.

Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

"Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария.

Ранее прокурор по делу Саакашвили Джарджи Циклаури заявил, что Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире и задержан. "Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями", - добавил прокурор.

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