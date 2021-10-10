В Европе придумали, как отнять «Северный поток-2» у России 10.10.2021, 8:06

Владельцами газопровода могут стать европейские партнеры

Владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза (ЕС), что позволило бы обойти ограничения для трубопровода.

Такой способ нашел польский аналитик Даниэль Чижевский, пишет РИА «Новости».

Чижевский считает, что владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в число которых вошли Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».

Такой сценарий аналитик назвал «крайним вариантом». По его словам, «Газпром» рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести газопровод из-под юрисдикции евросоюзного законодательства.

Обвинения в адрес «Газпрома»

Вместе с тем, «Газпром» все чаще обвиняют в попытках создать искусственный дефицит топлива ради скорейшего запуска «Северного потока-2» — из-за резкого сокращения поставок газа в страны ЕС. По мнению аналитиков, «Газпром» рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке, которая привела к стремительному росту цен на топливо, вынудит ЕС ускорить процесс сертификации «Северного потока-2». По их словам, ситуация «чрезмерной зависимости ЕС от российского газа» позволяет Кремлю оказывать давление или даже шантажировать страны Европы в данном вопросе.

Международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global выразило сомнения в том, что у «Газпрома» достаточно мощностей для оперативного увеличения добычи газа в случае необходимости. Об этом говорится в обзоре агентства. Аналитики отмечают, что Россия исторически была основным поставщиком газа в Европу, и несмотря на рост добычи, поставок российского трубопроводного газа было недостаточно, чтобы сбалансировать европейский рынок. По их мнению, это вызывает сомнения в наличии у «Газпрома» свободных мощностей для увеличения добычи и маркетинговой стратегии.

Виновата Россия

Западные страны в случившемся в Европе и США энергокризисе винят Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Он обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток оказать давление на Европу через манипуляцию региональным газовым рынком и провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте».

Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против «Северного потока-2» и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров

Посол Евросоюза Маркус Эдерер предупредил, что рост цен на газ в Европе должен вызывать обеспокоенность в том числе и у самой Москвы, поскольку из-за этого может пострадать репутация России как надежного поставщика. Он пригрозил, что нынешняя ситуация может привести к риску ускорения процесса замещения газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами. А отсутствие реакции у Москвы на растущий спрос на газ может расцениваться как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

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