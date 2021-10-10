«Хороший картофель по такой цене еще найти надо» 2 10.10.2021, 8:20

15,736

Фото: onliner.by

О чем говорят люди на ярмарке в Бресте.

На вторую осеннюю сельскохозяйственную ярмарку в Бресте горожане шли уже не прицениваться, как в предыдущую субботу, а покупать. На одной из ярмарочных площадок – на ул. Советской, за ТЦ «Дидас Персия» – картошка расходилась 9 октября на ура. И это несмотря на то, что подорожала в сравнении с прошлым годом почти в два раза. Но без нее же никак, пишет «Брестская газета».

Покупатели также деловито интересовались у продавцов, какого цвета свекла и какой сорт капусты лучше всего подходит для квашения. Получив подробный ответ, да еще и с примерами из жизни, тут же нагружались сетками с овощами. В эту субботу работала такая логика: дешевле, скорей всего не будет, как бы не подорожало. Исходя из этого покупки на потом не откладывали.

Продавцы картофеля были явно довольны активностью покупателей. На бульбяных ценниках чаще всего значилось 90 коп. Правда мы нашли фермера из Брестского района, который продавал свой «Уладар» за 80 коп. Свой демпинг он объяснял так: «Урожай хороший в этом году – надо сбыть».

Вдоль тротуара в ожидании транспорта стояли небольшими группками затарившиеся сельхозпродукцией горожане. Валентина, моложавая пенсионерка, согласилась поделиться своими впечатлениями от ярмарки и цен. Но фотографироваться для истории отказалась.

«Я бы сказала, что овощи очень дорогие. Хороший картофель по 90 копеек еще найти надо. Такая же картина на Ковалевке и за ЦУМом. Год назад, хорошо помню, я все по 50 копеек купила – и картошку, и лук. А капусту даже по 35 копеек, потому что брала мешок. А сегодня всё в основном по рублю ценят.

Я – ветеран труда, у меня 36 лет стажа, а пенсия всего 320 рублей. Всю жизнь отработала продавцом. Зарплата была маленькая, соответственно и пенсия такая же. Да и то, это с учетом нынешней 5-процентной надбавки в 12 рублей 78 копеек. У кого пенсия больше, у того и надбавка выше.

На мою семью из трех человек на зиму нужно 300 килограммов картофеля. Это, считай, вся пенсия. Сегодня купила 150 кило. Еще столько же докуплю здесь же в следующую субботу. Мне удобно – живу рядом».

Кроме базовых овощей – картофеля, лука и капусты – разительно подорожали в сравнении с прошлым годом клюква, мед и грецкие орехи. А вот огурцы, которых на ярмарке было немного (и спрос на них был вялый), а также баклажаны – даже несколько подешевели.

«Цена не имеет значения» – это про мед. Место его продажи было на ярмарке единственным, где выстроилась внушительная очередь. Оказывается, пчеловод из Пинского района – личность популярная у брестских любителей меда. Он далеко не первый раз на ярмарке в областном центре. «Мед у него дорогой, но очень качественный, есть и мед с прополисом. Поэтому цену даже не спрашивали», – пояснили терпеливо стоявшие в очереди покупатели.

А журналисты тем временем записали цены на нынешней ярмарке и даем их вам в сравнении с прошлогодними, которые сохранились в нашем архиве. Сравнивайте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».