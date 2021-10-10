Назван суперпродукт, который хранится в каждом холодильнике 5 10.10.2021, 8:25

7,258

Из него можно приготовить идеальный завтрак.

Яйца содержат все питательные вещества, необходимые цыплятам для развития: белки, жиры, витамины и минералы. Они продаются во всех магазинах, в них немного сахара, и они низкокалорийны. За счет наличия белка яйца — популярный продукт среди худеющих и бодибилдеров, пишет Yahoo News Japan.

Их называют «идеальным продуктом» благодаря богатству и сбалансированности питательных веществ. В этой статье Юко Фукано, дипломированный диетолог, обучающий любителей бега и желающих похудеть в Японском марафонском клубе, объясняет преимущества яиц.

Питательные элементы, содержащиеся в одном яйце. Особенности, заслуживающие внимания

Одно яйцо содержит около 83 килокалорий, 6,8 грамма белка, 5,7 грамма жира и всего 0,2 грамма сахара. Этот продукт отличается хорошим балансом витаминов и минералов.

Яйца настолько питательны, что их часто называют «идеальным продуктом», отмечает Фукано. Они содержат множество питательных веществ в дополнение к белку, который необходим для тренирующихся.

Естественно, что основное внимание уделяется протеину, но есть и другие питательные вещества, которые необходимы для занимающегося спортом человека, желающего набрать массу. В частности, яйца богаты витамином D, который способствует синтезу мышечного белка, и витаминами группы В, которые необходимы для обмена белков, углеводов и жиров.

Еще одно питательное вещество — аргинин, аминокислота, входящая в состав белка.

Он также содержится в пищевых добавках и питательных напитках. Несмотря на то, что человеческий организм способен синтезировать аргинин самостоятельно, его количества будет недостаточно, поэтому необходимо дополнительно получать его из еды. Между тем в 100 граммах яиц содержится 780 миллиграмм аргинина (по данным базы данных продуктов питания Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии).

Обилие аминокислот в яйцах помогает снять мышечную усталость. Изолейцин, лейцин, валин и аргинин — прямые источники энергии в мышцах, и при этом молочная кислота не образуется, что практически не вызывает мышечной усталости или боли.

Кроме того, яйцо содержит аминокислоты BCAA (лейцин, изолейцин и валин), которые известны своей высокой эффективностью для наращивания мышц. Поэтому оно идеально подходит для тех, кто тренируется. Аминокислотный показатель яиц равен 100, и это означает, что они могут быть очень полезны для организма.

Аминокислотный показатель — это индикатор питательной ценности белка в продукте, основанный на сочетании незаменимых аминокислот. Считается, что продукты с высоким показателем аминокислот содержат качественный белок.

Яйца богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых магазинах. Недаром яйца называют идеальным продуктом.

Каких питательных элементов нет в яйцах?

Вместе с тем, поскольку яйца не содержат витамин С и пищевые волокна, лучше есть их вместе с овощами и фруктами, подчеркивает Фукано. Также важно восполнять дефицит питательных веществ, чтобы получить максимальную пользу от диеты. Например, следующие сочетания — отличный пример «правильных» и вкусных блюд: сырое яйцо с рисом, глазунья с рисом или хлеб с яйцом вкрутую (сочетание белка и углеводов); отварное яйцо с теплым овощным салатом (брокколи и помидоры), с клубникой, киви, грейпфрутом и т.д. (для восполнения питательных веществ, которых нет в яйцах).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».