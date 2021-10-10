Видеофакт: Под Брестом выстроилась 19-километровая очередь из фур 3 10.10.2021, 8:38

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Брестчане организовали водителям большегрузов подвоз воды.

На выезде из Беларуси в ЕС образовались очереди. По данным с сайта Госпогранкомитета, выезда ожидают более 2,8 тысячи фур. Самая напряженная обстановка — на литовском и польском направлениях.

Как сообщают zerkalo.io читатели, в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе очередь из большегрузов растянулась на 19 километров.

Очередь на выезд из Беларуси начинается от деревни Тельмы-2. Это примерно в 19 километрах от пункта пропуска «Козловичи». Неравнодушные брестчане организовали водителям большегрузов подвоз воды. По данным Госпогранкомитета, на 22.00 9 октября очереди на выезд в «Козловичах» ожидает 550 фур. Это самый загруженный пункт пропуска на белорусской границе.

В общей сложности сейчас в очередях на выезд из Беларуси простаивает немногим более 2,8 тысячи большегрузов. Сложная ситуация складывается и на литовском направлении. В пункте пропуска Каменный лог скопилось 430 грузовиков. В Котловке — 360, в Беняконях — 340.

Почти 300 большегрузов простаивают в очередях на двух пунктах пропуска с Латвией, 190 — на белорусско-украинской границе.

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