«Пишут, что ему скоро хана»: над Лукашенко издеваются даже его пропагандисты 19 10.10.2021, 8:45

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Круг сужается.

В Чехии действующая власть во главе с Бабишем проигрывает выборы, поэтому коалиционное большинство переходит партиям, обещающим жестче действовать по отношению к белорусскому диктатору, пишет телеграм-канал CYNIC.

В свою очередь, канцлер Австрии Курц подает в отставку. Тот самый канцлер, при котором Австрия была "самой мягкой страной ЕС", поэтому кое-какие инициативы не удалось довести до конца.

Московский "холодильник" продолжается даже при действующем запрете на негативное освещение деятельности Лукашенко в провластных СМИ. На самом деле, "поддержка" иллюзорна - даже консервативный силовой блок не совсем понимает, для чего нужна поддержка преступного режима Лукашенко.

И если московские брачные танцы нам привычны, то европейский "контрастный душ" не может не радовать. Проблема Европы состоит в том, что вся структура неповоротливая, а санкции необходимо принимать компромиссом. А это означает, что каждая страна выщелкивает проблемные "сделки" из санкций, превращая их в сито и бутафорию.

В этом смысле американские "братья" в декабре выступят "тараном". Они должны задать темп санкционного порабощения и уничтожения.

Однако изменение европейских режимов (Германия, Чехия, Австрия) на более антилукашенковские обозначает, что количество "дырок" существенно снизится, а скорость введения санкционных пакетов многократно ускорится.

Слушания в ООН сложились совсем интересно. От Беларуси последовало клоунское выступление, которое к дипломатии не имеет никакого отношения. Хуторской, колхозный трэш - ничего нового.

Лукашенко поддерживали Россия и Венесуэла. Последняя готовится к переговорам с оппозицией и субъекта из себя не представляет, сколько бы Лукашенко не договаривался о "взаимовыгодном сотрудничестве". Вот эта мысль "У нас есть то, что нужно вам, а у вас есть то, что нужно нам" вызывает лишь смех. Если в Венесуэле есть нефть, то в Беларуси нет вообще ничего, что возможно экспортировать в нищую страну, порабощенную "нефтяным овощем".

А вот для Лукашенко тревожно, что Китай высказался очень нейтрально. Это доказывает, что поддерживать режим Лукашенко "друг Си" не будет. Причина в пресловутом "шелковом пути", который невозможен, пока у власти кукурузная гульфиковая барыня.

Высказалась нейтрально и Индия, которой дела нет до политики Беларуси - она может стать воронкой для удобрений, но ради этого расторгать отношения со Штатами не планирует. А именно экономическое сближение Индии и США против Китая может сыграть злую шутку с оккупационным фашистским режимом.

Радуют и россияне, которые все чаще пишут, что Лукашенко скоро хана, поэтому мы будем платить за газ тысячами. В человека в "шапке-презервативе" никто не верит, и даже пропагандисты издевается, показывая диктатора в образе демона из "Детей Кукурузы".

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