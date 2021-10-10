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Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира

  • 10.10.2021, 9:30
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Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира

Самые яркие моменты эпического боя.

Британец Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в третьем поединке боксеров и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, сообщает nv.ua.

Первый раунд остался за американцем, но во второй трехминутке британец выравнял свое положение в ринге, пользуясь уязвимостью в обороне соперника.

Третий раунд начался под диктовку Уайлдера, тем не менее, Фьюри умело поймал визави и отправил его в нокдаун после удара в висок.

В четвертой трехминутке американец сумел ответить взаимностью, и уже британский боксер дважды побывал в нокдауне.

В дальнейшем оппоненты продолжали обмениваться разящими ударами, и в седьмом раунде Фьюри едва не отправил Уайлдера на канвас во второй раз, однако тот выстоял.

В 10-й трехминутке британец добился своего, отправив американца во второй нокдаун, а уже в следующем раунде досрочно завершил бой нокаутом соперника.

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