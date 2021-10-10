Ирак снова приостановил пассажирское авиасообщение с Беларусью 1 10.10.2021, 9:40

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Для граждан Ирака будут реализованы только обратные рейсы из нашей страны.

Управление гражданской авиации Ирака приостановило все пассажирские рейсы в Беларусь, об этом еще в среду сообщалось на странице ведомства в Facebook. Это уже вторая приостановка пассажирского сообщения между странами в этом году.

«На основании постановлений правительства Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь) Iraqi Airways и всех других национальных перевозчиков до дальнейшего уведомления», — говорилось в сообщении ведомства.

По информации, опубликованной вчера в Twitter пресс-секретарем министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, для граждан Ирака будут реализованы только обратные рейсы из Беларуси.

Подобные меры Ирак уже предпринимал в минувшем августе — после первого сообщения о гибели гражданина Ирака на границе с Литвой. Однако вскоре мигранты начали использовать пересадочные рейсы через ОАЭ и Турцию.

Миграционный кризис

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Свой участок ограждения Литва планирует закончить к следующему сентябрю.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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