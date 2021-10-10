Эксперт рассказал, как Запад может усилить санкции против Лукашенко 8 10.10.2021, 9:59

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Меры ЕС и США дополняют друг друга.

С начала года в Литве задержали более 4,2 тысячи нелегальных мигрантов. Сайт Chater97.org попросил главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса оценить ситуацию на границе и в контексте подготовки ЕС пятого пакета санкций против режима Лукашенко:

– Сейчас этот поток уже почти остановился, особенно после того, когда приняли решение возвращать нелегальных мигрантов обратно. Новые мигранты почти не приходят, остановились авиасообщения между Беларусью и Ираком, так что проблемы новых мигрантов уже некоторое время нет. Сейчас проблема только с теми, кто уже на территории Литвы.

– На пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты заявили о возможном создании в Гааге международного трибунала за нарушения прав человека в Беларуси. Насколько это важная процедура?

– Каждое такое решение важно для самого Запада, потому что будет оценка происходящего. Поэтому можно и нужно принимать и другие решения. Никак не могу сказать, что сам шаг неважен, но его важность не в том, что он может как-то повлиять на криминальную власть в Беларуси. Это решение может иметь влияние на дальнейшую политику и решения самого Запада насчет Беларуси.

– ЕС планирует незамедлительно принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко. Чего стоит ожидать от нового пакета мер? По каким секторам Беларуси ЕС может нанести удары?

– Главный вопрос: не какие-то новые сектора будут затронуты, а есть ли политическая воля у Евросоюза превратить уже объявленные санкции в действующие санкции. Сейчас эти санкции символические, потому что они введены для договоров после 4-го пакета санкций. Если есть воля, то надо превращать санкции из символических в реально действующие. Вот это имело бы серьезное значение.

– В Брюсселе упоминали и режим Путина, которая сыграл роль в создании искусственного миграционного кризиса и подавлении свободы в Беларуси. Может ли ЕС ввести санкции против России за пособничество режиму Лукашенко?

– Я не спорю, что режим Лукашенко держится на поддержке кремлевского режима. Однако если говорить о политике Запада, то ее надо менять не из-за того, что произошло в Беларуси, а из-за того, что происходило, происходит и будет происходить в самой России. Сама Россия находится в состояние необъявленной войны с Западом. Посмотрите, что они уже делают не на своей территории – в странах НАТО и ЕС. Пока такой серьезной политической воли бороться с РФ я не вижу.

– Недавно шла речь и о синхронизации санкций между ЕС и США для того, чтобы усилить их действия. Станут ли санкции сильнее, если они будут синхронизированы?

– Санкции всегда сильнее, если они синхронизированы. Есть много политических нюансов, насколько их можно синхронизировать, какая будет политическая воля. Но синхронизация американских и европейских мер против режима Лукашенко однозначно увеличит их силу.

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