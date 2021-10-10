Эксперт: В Австрии произошло настоящее политическое землетрясение 8 10.10.2021, 9:50

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Отставка канцлера будет иметь важные последствия и для Беларуси.

В Австрии произошло настоящее политическое землетрясение, которое может иметь определенные последствия как для Беларуси, так и для австрийского бизнеса, который связан с Беларусью, пишет немецко-белорусский историк, преподаватель преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман.

Из-за обвинений в коррупции федеральный канцлер Себастьян Курц (Австрийская народная партия) уходит в отставку.

Его место займет министр иностранных дел Александр Шалленберг, который много занимался миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС, а также последовательно выступает за ужесточение курса по отношению к режиму Лукашенко.

После начала протестов в Беларуси Курц предельно жестко критиковал официальный Минск, но к вопросу экономических санкций подходил весьма осторожно.

Его однопартиец Шалленберг и партнеры по коалиции из партии «Зеленых» были настроены куда решительнее.

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