Эксперт: В Австрии произошло настоящее политическое землетрясение

Эксперт: В Австрии произошло настоящее политическое землетрясение8
- 10.10.2021, 9:50
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Отставка канцлера будет иметь важные последствия и для Беларуси.
В Австрии произошло настоящее политическое землетрясение, которое может иметь определенные последствия как для Беларуси, так и для австрийского бизнеса, который связан с Беларусью, пишет немецко-белорусский историк, преподаватель преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман.
Из-за обвинений в коррупции федеральный канцлер Себастьян Курц (Австрийская народная партия) уходит в отставку.
Его место займет министр иностранных дел Александр Шалленберг, который много занимался миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС, а также последовательно выступает за ужесточение курса по отношению к режиму Лукашенко.
После начала протестов в Беларуси Курц предельно жестко критиковал официальный Минск, но к вопросу экономических санкций подходил весьма осторожно.
Его однопартиец Шалленберг и партнеры по коалиции из партии «Зеленых» были настроены куда решительнее.