Раскрыта тайна «разрезанного» пополам камня в Саудовской Аравии 11 10.10.2021, 10:13

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Сторонники теории заговора утверждали, что в этом были замешаны инопланетяне и их лазеры.

Камень, который находится в Саудовской Аравии, разрезан пополам. Он уже долгое время интересует специалистов и, возможно, им наконец-то удалось разгадать его тайну. Сторонники теории заговора утверждают, что в этом замешаны инопланетяне и их лазеры, но объяснение может быть более простым и научным.

Об этом сообщает Mail Online (перевод — planetanovosti.com).

Скальное образование Аль-Наслаа представляет собой валун огромного размера, который находится рядом с оазисом Тайма и располагается на территории северо-западной Саудовской Аравии. Высота скалы достигает 10 метров, а ширина составляет 7,6 метра. На валуне присутствует множество наскальных рисунков, которые демонстрируют человека на лошади.

Со стороны всем кажется, что он идеально разрезан пополам с помощью некого лазерного луча. Две его части при этом якобы немного подняты и расположены на пьедесталы из камня. Образование весьма необычное, поэтому привлекает внимание множества туристов. Кроме того, многие считают, что камень был разрезан инопланетянами, которые были в Саудовской Аравии несколько тысячелетий назад.

Специалисты считают, что этому идеальному разрезу есть научное объяснение. Он мог возникнуть в результате процесса, который называется выветриванием. Об этом рассказал геолог Черри Льюис. Раскол появился из-за того, что в камне присутствовала вода, которая замерзала и таяла. Во время замерзания она расширялась и раздвигала половинки скалы. Он добавил, что процесс может продолжаться и дальше и закончится только после того, как камень полностью расколется.

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