Талибы попросили США разморозить активы афганского центробанка 4 10.10.2021, 10:15

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В Катаре проходят первые переговоры между Вашингтоном и «Талибаном».

Представители «Талибана» призвали Соединенные Штаты разморозить резервы Центрального банка Афганистана. Об этом стало известно от участников продолжающихся в Катаре переговоров между Вашингтоном и талибами – первых переговоров на высшем уровне с тех пор, как исламистская группировка взяла под контроль Афганистан в конце августа, сообщает «Голос Америки».

Амир Хан Муттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства, сформированного талибами, который возглавляет делегацию «Талибана» на двухдневных переговорах в столице Катара - Дохе, сообщил, что американская сторона пообещала поддержать оказание гуманитарной помощи и предоставить афганцам вакцины против коронавируса.

Муттаки добавил, что талибы и американцы обсудили «открытие новой главы» в отношениях между двумя сторонами, являвшихся противниками в течение почти 20-летнего конфликта в Афганистане.

«В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость установления хороших, позитивных отношений друг с другом на равноправной основе. Мы подчеркнули необходимость размораживания финансовых активов Афганистана ввиду сложных обстоятельств, с которыми столкнулся Афганистан», - сказал Муттаки.

После того, как талибы захватили власть в Кабуле, Вашингтон заморозил миллиарды долларов, находящиеся в активах афганского Центробанка, которые в основном депонированы в Федеральной резервной системе США. Всемирный банк и Международный валютный фонд также заблокировали оказание финансовой помощи, направлявшейся на развитие Афганистана, сославшись на нарушения прав человека талибами.

По данным Всемирного банка, отказ США и множества международных доноров от финансирования талибов, лишил Афганистан грантов, покрывавших 75% государственных расходов. В результате талибы, к примеру, не могут платить зарплату госслужащим.

Сторонники талибов говорят о том, что действия мирового сообщества приведут к экономическому кризису в Афганистане, который, в свою очередь, усугубит гуманитарный кризис в стране.

«Мы ясно сказали [американцам], что никому не выгоден нестабильный Афганистан, поэтому никто не должен пытаться ослабить нынешнее правительство Афганистана или усиливать проблемы для афганского народа, который уже испытывает экономические трудности», - сказал Муттаки.

Представители Соединенных Штатов пока не представили никаких подробностей продолжающихся в Дохе переговоров. В пятницу представители Госдепартамента подтвердили, что американская делегация будет участвовать в двухдневных переговорах с талибами, начиная с субботы.

Сообщается, что в состав делегации вошли представители Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и американского разведывательного сообщества.

В Вашингтоне заявили, что американская делегация будет настаивать на том, чтобы талибы обеспечили безопасную эвакуацию из Афганистана оставшихся там граждан США и афганских союзников.

Кроме того, американцы потребуют от талибов выполнения ранее данного им обязательства, согласно которому они не допустят того, чтобы Афганистан стал убежищем для «Аль-Кайды» и других террористических организаций, а также облегчат доступ гуманитарным организациям для оказания помощи афганскому населению. Об этом со ссылкой на анонимный источник в администрации США сообщило агентство Reuters.

Однако представители США подчеркнули, что нынешняя встреча не означает, что Вашингтон собирается признавать правительство «Талибана». Признание будет зависеть от того, выполнят ли талибы требования по формированию инклюзивного правительства и защите прав женщин и девочек.

Муттаки в субботу заявил, что делегация «Талибана» также планирует встретиться в Дохе с представителями Евросоюза. Он не уточнил дату проведения этих переговоров.

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