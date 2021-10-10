Кристина Тимановская: Я наблюдала, как по связям пропихивают людей в сборные

Кристина Тимановская: Я наблюдала, как по связям пропихивают людей в сборные9
- 10.10.2021, 10:20
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Спортсменка рассказала, что происходит в Белорусской федерации легкой атлетики.
Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что в сборную Беларуси по легкой атлетике некоторые спортсмены попадают через связи.
«Если бы вы знали, скольких спортсменов они (Белорусская федерация легкой атлетики) погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить.
Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Беларуси, но, к сожалению, эта сборная уже забыла все», – написала Тимановская у себя в Instаgram.