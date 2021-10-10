Канада: У Лукашенко нет необходимой легитимности, чтобы руководить страной. 5 10.10.2021, 10:40

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Глава МИД Канады выступил на слушаниях в Совете безопасности ООН о ситуации в Беларуси.

Канада вместе со своими партнерами Евросоюзом, Великобританией и США прежде всего будет стремиться положить конец насилию, нарушениям прав человека со стороны государства и безнаказанности за эти нарушения, заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно на неформальных слушаниях в Совете безопасности ООН о ситуации в Беларуси, сообщают naviny.online.

По его словам, с момента январской встречи в таком формате злоупотреблений стало только больше.

«Нарушение прав человека и агрессия со стороны белорусских властей совершенно недопустимы, поэтому Канада была одной из первых стран, которая ввела санкции против режима Лукашенко. Совсем недавно, в первую годовщину фальсифицированных президентских выборов, Канада ввела дополнительные санкции», — сказал Гарно.

По его мнению, у Лукашенко нет «необходимой легитимности», чтобы руководить страной.

Гарно назвал «дерзкой атакой» на свободу СМИ «угон и принудительную посадку» в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и арест находившихся на его борту журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

«Этот акт не только продемонстрировал вопиющее пренебрежение давно устоявшимися международными стандартами. Это также поставило под угрозу безопасность полетов во всем мире», — заявил канадский министр.

«Как бывший министр транспорта и астронавт лично я потрясен этим безрассудством и могу сказать вам, что канадцы чувствуют то же самое», — сказал 72-летний Гарно, который трижды летал в космос (в 1984, 1996 и 2000 годах), а также возглавлял Канадское космическое агентство (в 2001—2005 годах).

По словам Гарно, доверие между пилотами и авиадиспетчерами имеет первостепенное значение, и такие действия подрывают уверенность пилотов в достоверности инструкций относительно воздушного движения. Международное сообщество «должно четко дать понять», что подобное не может стать обыденностью, подчеркнул глава канадской дипломатии. «Мы должны работать вместе, чтобы укрепить международный порядок, основанный на правилах», — сказал он.

Канада, продолжил Гарно, осуждает «манипулирование потоком мигрантов со стороны Беларуси как средство давления на соседние страны, которые выступают против режима Лукашенко». «Это не только угроза региональной безопасности, но и демонстрация вопиющего пренебрежения к правам человека», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Канада и ее партнеры продолжат добиваться освобождения произвольно задержанных белорусскими властями граждан, особенно журналистов и правозащитников.

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