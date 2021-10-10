Приключения путинизма на Земле и в космосе 3 Телеграм-канал «Серпом По»

10.10.2021, 10:59

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Вы когда-нибудь слышали, чтобы Маска таскали в прокуратуру?

Происходящее в космической отрасли России – отличный способ оценить «преимущества» путинской системы (госсектор + «вертикаль власти» + агрессивная внешняя политика) по сравнению с американской системой.

Только что закончено прокурорское расследование по так называемому «делу «Морского старта» - покупкой морской платформы для старта космических ракет. Проект, с которым в последнее время носится Дмитрий Рогозин, оказался полностью провальным.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Америке возбуждались уголовные дела в связи с космическими проектами? Чтобы Маска таскали в прокуратуру?

Зато при путинской системе, на фоне отставания космонавтики от США и Китая, возбуждение уголовных дел стало нормой – космодром «Восточный», «Морской старт» … И всегда одно и то же – выброшенные деньги. И где преимущества вашей «вертикали»? Без парламентского контроля? Без свободных выборов? Что эта путинская система дает гражданам с точки зрения рачительной траты их налогов?

Следователи отчитаются, суды пройдут, решения вынесут. Но главное – эффективная трата средств, конечный результат находятся где-то сбоку.

Главное, зачем этот «Морской старт»? Почему Байконура недостаточно? «Восточный» для чего строят? И если уже так важно была кооперация с Украиной при пусках с «Морского старта», к чему было воевать Крым, нарываться на санкции и прекращение сотрудничества?

Такое впечатление, что путинская система способна лишь создавать иллюзии. Все вроде бы «под контролем», принимаются планы, бегают люди, идет бурный процесс. Не хватает лишь одного – результата. Если не считать итоговой мрачной многотомной уголовщины.

И так не только в космонавтике – везде.

Когда эта система окончательно изживет себя, машина пропаганды перестанет крутиться, оболваненным гражданам откроется ужасная правда. Опять будут говорить: «Как же так?! Все было отлично и вдруг развалилось! Америка виновата!»

Узнавайте заранее неприятную правду, а воду пропаганды пропускайте мимо.

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