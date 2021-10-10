Как министр-коммунист Карпенко превращает школы в рассадники коронавируса 7 10.10.2021, 11:27

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Что за цель преследует Министерство образования?

В Беларуси — катастрофическая ситуация с коронавирусом. За полтора года с ее начала режим так и не научился реагировать на эпидемию и не захотел сделать все, чтобы сохранить людям жизни, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

О том, что система здравоохранения с устаревшим оборудованием, бюрократией, нехваткой медиков и коек уже «не вывозит», мы пишем почти ежедневно. Однако у проблемы есть еще одна сторона — Минобразования под руководством коммуниста Карпенко, который в упор не желает видеть свой «вклад» в социальную катастрофу.

Дело в том, что в эту волну школы и иные учебные заведения категорически не позволяют ученикам переходить на дистанционку. Чиновники от образования стали соучастниками преступной схемы режима по сокрытию масштабов эпидемии в стране, а детей сделали заложниками ситуации: они переносят болезнь в легкой форме, но являются ее разносчиками.

Минобразования не вводит дистанционное обучение потому, что в законе просто нет такой нормы. Более того, в проекте нового Кодекса об образовании «дистанционное обучение» будет прописано лишь как «вид заочной формы получения образования, осуществляемый преимущественно с использованием современных коммуникационных и информационных технологий». Можно ли будет применить это к школам — большой вопрос, да и работать новый документ начнет не раньше сентября 2022 года.

В Беларуси на развитие школьного образования в 2007-2016 г.г. выделили более 100 млн долларов, в том числе — на дистанционное. Большой материал про очередной провал чиновников делал в прошлом году dev.by, почитайте, потому что за полтора года ничего в Беларуси не изменилось, ведь все были заняты поиском врагов во всех сферах, а не развитием и созиданием. Даже электронные дневники остаются для страны диковинкой, хотя чиновники кричат о них многие годы.

На неделе коммунист Карпенко в очередной раз заявил, что дистанционки в Беларуси не будет: учителя, дескать, привиты, а посещаемость высокая.

ВОЗ рекомендует начинать борьбу с ростом числа заболевших именно с перевода на дистанционную учебу.

Все чаще кажется, что перед чиновниками стоит задача просто сократить численность населения страны. Меньше людей — меньше проблем для режима.

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