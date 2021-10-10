Новый рекорд: польскую границу за сутки штурмовало 739 нелегалов со стороны Беларуси 4 10.10.2021, 11:32

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Часть мигрантов и их проводники задержаны.

Польские пограничники 9 октября зафиксировали 739 попыток нелегального пересечения границы, сообщается в Twitter польской пограничной службы.

«739 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу зафиксировали вчера, 9 октября, сотрудники пограничной службы, — сказано в сообщении. — Задержано 6 нелегальных мигрантов, это граждане Ирака. Остальные попытки пресечены. Дополнительно за помощь задержано 15 человек: 14 иностранцев, в том числе 5 граждан Грузии, а также один гражданин Польши».

Ранее ведомство сообщало что только в октябре было пресечено более 4,3 тысячи попыток мигрантов нелегально попасть в Польшу из Беларуси, — с учетом сегодняшних цифр этот показатель уже превысил 5 тысяч.

739 попыток пересечения границы за сутки — это рекорд. Предыдущий был установлен совсем недавно — 6 октября. Тогда ведомство отчиталось о пресечении 667 попыток нелегально проникнуть в Польшу.

Миграционный кризис

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Свой участок ограждения Литва планирует закончить к следующему сентябрю.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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