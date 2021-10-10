Запутался и точно лжет: поведенческий аналитик поставил «диагноз» Лукашенко 2 10.10.2021, 11:54

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Мозг диктатора настолько занят придумыванием лжи, что забывает контролировать речь.

"Мозг настолько занят придумыванием лжи, что забывает контролировать речь", — описывает поведение Александра Лукашенко во время интервью телеканалу CNN российский эксперт по лжи и языку жестов, поведенческий аналитик Илья Анищенко.

Беседа Лукашенко с Мэтью Ченсом вышла в эфир 2 октября. Британский журналист задавал острые вопросы. Также он предложил Лукашенко извиниться перед народом "за нарушения прав человека".

По просьбе "Еврорадио" Илья Анищенко посмотрел это интервью и проанализировал как манеру общения самого Лукашенко, так и реакцию на его слова британского журналиста.

Илья Анищенко: Что касается всего интервью, я нашел три явных момента, где Лукашенко либо умышленно солгал, либо просто не уверен в том, что говорит, но ему приходится отвечать.

Когда журналист предлагает ему извиниться перед белорусами, Лукашенко отвечает, что если захочет, сделает это через белорусские СМИ, а не через CNN.

На словах "через белорусские СМИ" его голова слегка дергается вправо — это значит, что он извиняться ни перед кем не будет, то есть"не дождетесь вы от меня никаких извинений, даже через СМИ". Он уже это знает об этом и здесь нас, конечно же, обманывает.

Такое проявление мы называем эмблематической оговоркой. Обычно, когда человек говорит "нет", он при этом мотает головой в обе стороны (эмблема). А тут идет явное противоречие. Лукашенко как бы пытается контролировать язык жестов и подкреплять свои слова, но не получается. Движение головы выдает правду. Таким образом получилась утечка информации.

Следующий момент — когда Мэтью Ченс говорит о фактах насилия политзаключенных в белорусских тюрьмах. Реагируя на это, Лукашенко начинает сбиваться. "Все, что вы перечислили — это фейк", — говорит он вместо "фейки". Дальше начинает подбирать слова и путаться. Все это указывает на то, что ему приходится явно придумывать и прикрывать правду. Это, что касается речи.

Что касается жестов, обратите внимание: когда он говорит про фейк, его плечевой пояс дергается — cнова эмблематическая оговорка. Когда человек в чем-то не уверен, он поднимает плечи, когда человек говорит какой-то факт и при этом у него покачиваются плечи — либо он не уверен, либо умышленно лжет. Думаю, что в данном случае ему известно о подобных случаях, но он пытается утверждать, что это фейк.

Потом он еще добавляет "я вам гарантирую" — тут идет усиленное отрицание. А дальше сам себе противоречит, говоря, мол если вы хотите — можем провести расследование.

Так, все-таки, это фейк и этих фактов не было, либо еще надо расследовать? Лукашенко запутался. Думаю, что в данном случае он точно лжет.

Также Лукашенко заявляет, что на протестах"никаких четырех погибших не было". Движение его губ и сглатывание в этот момент указывает на признак сильного стресса. Хочется разобраться, почему он так не уверен, если говорит о факте.

Тут не хватает подкрепления слов "не было" движением головы. Обычно он это делает, а тут — прямой взгляд, тело напряжено. Это второй признак в копилку того, что он нас обманывает.

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