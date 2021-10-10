Илон Маск хочет построить завод Tesla на Марсе 10.10.2021, 11:58

Бизнесмен выступил на собрании акционеров.

На собрании акционеров Tesla, состоявшемся Остине, гендиректор компании Илон Маск высказался о многих вещах, волнующих его. Речь зашла даже о мечтах. На вопрос одного из участников собрания о "внеземной фабрике" Маск отреагировал очень живо, сообщает ixbt.com.

"Нам еще много лет до строительства первой инопланетной фабрики Tesla. Но я хочу увидеть ее прежде, чем умру. У меня может быть 40 лет или около того, и я надеюсь успеть сделать это. Первая - это было бы круто", - сказал миллиардер.

Планы у предпринимателя в связи с Марсом более чем обширные, ведь ранее он говорил о том, что хочет, чтобы его компания SpaceX построила на Красной планете первый город-миллионник уже к 2050 году.

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