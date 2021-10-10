БОР: Всеобщая забастовка поможет избавиться сразу от двух зараз одним махом 10.10.2021, 12:16

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Фото: ТАСС

Закупаемся продуктами, готовимся к стачке.

Со вчерашнего дня вступил в силу приказ о введении масочного режима на предприятиях и в общественном транспорте. И это в государстве, где нет коронавируса. Вероятно, нововведения связаны с птичьим гриппом. Ведь кудахтанье уже доносится даже с государственных телеканалов, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Но... Шутки в сторону. Новая волна COVID-19 оказалась куда страшнее прошлых. Которая она по счету не скажет точно ни один медик. Ведь любая отчетность от Минздрава — сплошная трусость и попытка замять неотвратимое.

Власти так хотят доказать действенность «Спутника V», что готовы пожертвовать жизнями граждан и собственными. СИЗы в текущей ситуации также бесполезны. В группе риска теперь не только старики, а все группы населения. И единственный шанс для белорусов сократить заболеваемость и смертность от коронавируса — остаться дома. К тому же, всеобщая забастовка поможет нам избавиться сразу от двух зараз одним махом. Поэтому задача наша следующая: плевать на работу. В гробу нам премии не понадобятся. Закупаемся продуктами, готовимся к стачке, остаемся дома. Никто кроме нас не положит этому конец.

Стачке быть!

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