Нуланд едет в Москву: ставка — голова Лукашенко 10.10.2021, 12:39

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Темы переговоров сфокусированы на двух кейсах.

С 11 по 13 октября состоятся переговоры замглавы Госдепа США Виктории Нуланд с МИД РФ.

Нуланд сфокусирована на 2-х кейсах: Украина и Беларусь, пишет телеграм-канал CYNIC.

Насчет Украины: все инсайды о том, что отношения между Штатами и Украиной в очень напряженном состоянии, полностью подтвердились. Причина в том, что Зеленский не доказал свою лояльность в деле Burisma, из-за чего он рассматривается в качестве "спорного партнера".

Бумаги Пандоры колоссально ударили по Зеленскому. Большая часть документов - это вскрытие счетов всего окружения, но в частности они указывают на "первое лицо".

Кейс Украины пока для Штатов не представляет особого интереса. Украина пыталась повторить достижения "многовекторности", за что серьезно поплатилась потерей западного лоббизма.

Нуланд недавно вновь возвратилась в белорусскую проблематику. И именно этому кейсу будет посвящен основной блок "внешней политики СНГ". "Игра на опрокидывание" продолжается, поэтому консенсус перед новой волной американских санкций возможен только в очень хрупкой форме.

После встречи Нуланд станет понятна окончательная позиция РФ по белорусскому вопросу. К тому же будет ясна позиция США.

В этом водоразделе нет Лукашенко. И для него это совсем страшно - его судьбу решают без него. Его голос и его позиция не являются ни субъектами, ни объектами отношений - он абсолютный ноль в геополитической игре.

Коллективный Запад свою позицию обозначил достаточно жестко, поэтому ничего нового мы не увидим, но радикализация или смягчение РФ будут говорить о том, будут ли защищать россияне предателя или кинут его в яму с крокодилами.

P.S. "6 месяцев" после Женевы заканчиваются - пора отчитаться Западу.

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