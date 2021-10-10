Пьяный водитель скорой устроил ДТП в центре Слуцка 10.10.2021, 12:44

Медосвидетельствование показало четыре промилле.

Служебный автомобиль ГАЗ скорой помощи въехал в Mersedes-Benz Sprinter в центре Слуцка днем 9 октября. По словам очевидцев, водитель скорой вел себя очень подозрительно, едва держался на ногах, а после прибытия экипажа ДПС попытался убежать. В итоге его задержали, а после освидетельствования и «оформления» аварии отвезли домой.

О происшествии рассказывает издание Slutsk-gorod.by.

Ситуацию изданию прокомментировали в ГАИ. Установлено, что микроавтобус Mercedes остановился перед переходом для пропуска пешеходов, в этот момент в него сзади врезалась «Газель» скорой помощи, бригада которой ехала на вызов. В результате столкновения бус выкатился вперед примерно на 15 метров. «Чудом никто не пострадал, в момент удара пешеходы еще не вышли на проезжую часть», — пишет Slutsk-gorod.by.

Утверждается, что водитель скорой утром пришел на работу трезвым, прошел медосмотр и выехал на линию. При себе у него было спиртное, которое он употреблял в течение рабочего дня. Медосвидетельствование мужчины показало 4 промилле алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ОГАИ Слуцкого РОВД провели выборочную проверку работников станции скорой медицинской помощи. Других сотрудников скорой в нетрезвом состоянии не выявили.

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