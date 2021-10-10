Сенсационная находка: в Украине обнаружили печать гетмана Мазепы, подтверждающую его княжеский титул 10.10.2021, 12:53

Ранее историки даже не догадывались о существовании этого артефакта.

В одной из частных украинских коллекций обнаружили уникальную печать гетмана Мазепы, подтверждающую его княжеский титул.

Об этом сообщает ТСН.

Массивную серебряную печать с княжеским гербом Ивана Мазепы атрибутировала российский историк Татьяна Таирова, которая на протяжении последних 18 лет исследует личность гетмана.

Ранее историки даже не догадывались о существовании этого артефакта. Было известно, что Мазепа просил у Священной Римской империи предоставить ему княжеский титул. Однако считалось, что гетман его так и не получил, так как диплом, подтверждающий титул, до сих пор не обнаружили.

"На самом деле самого диплома тоже еще никто не видел, но вот печать является свидетельством того, что Мазепа принял этот титул и использовал его в быту. Предоставление княжеского титула означало признание собственно его как личности и признание его государства - Войска Запорожского", - рассказала ученый секретарь национального заповедника Наталья Саенко.

Татьяна Таирова сообщила, что еще необходима экспертиза, чтобы выяснить к какой эпохе принадлежит металл, но в оригинальности находки она не сомневается.

Печать принадлежит частному коллекционеру, купившему ее 8 лет назад, у мужчины, который, якобы, нашел печать в реке.

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