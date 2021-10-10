«Я все это видел»: рассказ белорусского программиста, передавшего записи пыток в колониях РФ 7 10.10.2021, 12:59

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Белорус признался, зачем сделал это, рискуя своей жизнью.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сделал интервью с программистом, который передал ему видеозаписи пыток заключенных в России.

Аудиозапись интервью опубликована на ютьюб-канале gulagu.net.

Ранее Осечкин заявил, что получил видео пыток от белорусского программиста по имени Сергей. По словам Осечкина, он приехал в Россию и в 2013 году был задержан с сумкой с наркотиками, которую перевозил по просьбе знакомых. В 2015 году Сергея осудили на девять лет. Он отбывал наказание в Саратовской области и был администратором камер наблюдения в туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) областного управления ФСИН. После освобождения Сергей запросил политическое убежище в Евросоюзе.

В разговоре с Осечкиным программист заявил, что «хотел донести до людей» информацию о пытках заключенных в России. «Это страшно, это ужасно, это бесчеловечно, это отвратительно <…> Тогда я ощущал себя приспособленцем. Я приспособился к системе, смог свои навыки пристроить, стать довольно высокой величиной там. Но никогда-никогда я не насиловал, не издевался, не пытался как-то унизить других людей. Я все это видел», — сказал Сергей.

Также Gulagu.net показал видео пыток бывшего заключенного Романа Гуртового, которое было снято в феврале 2020 года в ОТБ-1.

Он рассказал Осечкину, что в пытках участвовали заключенные, которые сотрудничали с ФСИН. Он рассказал, что его пытались заставить заявить на видеорегистратор о подготовке бунта заключенных, но он отказался. «Я не стал на себя наговаривать. Меня жена, дети ждали», — сказал Гуртовой.

Проект Gulagu.net, который специализируется на защите прав заключенных и сборе данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, в начале октября опубликовал несколько видео со сценами пыток в ОТБ-1.

После публикации было возбуждено семь уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Их расследует центральный аппарат СК.

Пять сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и начальник туберкулезной больницы, где, по данным правозащитников, пытали и насиловали заключенных, отправлены в отставку.

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