Россия «пускает газы»: чего хочет добиться Путин от Зеленского 7 10.10.2021, 13:11

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Переговоры между главами государств могут пройти уже зимой.

Хозяин Кремля устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова заявил, что Россия готова к прямым переговорам о возобновлении прямых поставок газа в Украину. В то же время, президент Зеленский активно добивается встречи в Владимиром Путиным, и тема газа вполне может стать ее основой, оттеснив Донбасс и Крым на второй план.

О том, когда произойдет "встреча на Эльбе" и о чем договорятся президенты РФ и Украины, читайте в материале "Апострофа" .

Реальный газ и виртуальный реверс

Обмен "любезностями" между Киевом и Москвой по поводу встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным продолжается уже второй месяц. Тем не менее, обе стороны хоть и кривятся, но явно настроены на то, чтобы разговор все-таки состоялся. Как отмечают источники "Апострофа", встреча президентов Украины и РФ может произойти зимой.

В частности, 3 октября, во время партийного съезда "слуг" в Трускавце Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным и считает, что она может быть результативной.

"Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, я думаю, что окружение президента РФ не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - отметил президент Украины.

Подтверждают движение в сторону переговоров и в Кремле. В частности, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, процесс подготовки продолжается, хотя повестка пока не известна.

"И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", - сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что встреча лидеров невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма.

Пресс-секретарь Путина добавил, что встреча состоится, если на ней будут обсуждать реализацию Киевом Минских договоренностей. Впрочем, по мнению экспертов, встреча будет касаться не только и не столько Донбасса. Косвенно об этом говорил и тот же Песков, который не исключил вероятность возвращения переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине. К тому же российский "Коммерсант" сообщает о 12 пунктах повестки гипотетического разговора Зеленского и Путина. И в нем есть и газовый "кейс".

"Встреча с Путиным произойдет тогда, когда этого захочет сам Путин, и это зависит от того, как мы будем проходить эту зиму, ведь можем начать покупать у России и газ, и электричество. Конечно, нынешний газовый шантаж Россией Европы только убеждает ее, что с Москвой лучше дела не иметь, но наш президент может не выдержать давления, и возникнет соблазн пойти по легкому пути и забыть о том, что мы с 2014 года боремся за избавление от российской зависимости и за то, чтобы фактор газа ушел из наших отношений", - говорит "Апострофу" политолог Алексей Голобуцкий.

Наша страна не покупает напрямую российский газ с ноября 2015 года. В 2018 году после победы "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже была предпринята попытка, причем с украинской стороны, возобновить такие поставки – по справедливым ценам, определенным арбитражем – и НАК даже сделал соответствующую предоплату, однако российская сторона начала выдвигать дополнительные условия, и сделка не состоялась.

И хотя премьер-министр Денис Шмыгаль не так давно заявил, что Украина не собирается вести переговоры с РФ о прямых газопоставках, здесь ключевое слово – "прямые". Дело в том, что на самом деле, мы продолжаем покупать российский газ, но только не у "Газпрома", а у европейских трейдеров, которые его получают из РФ, а потом перепродают нам, но уже дороже. При этом значительная его часть (если не вся) попадает в Украину по так называемому "виртуальному реверсу", когда топливо, идущее транзитом через нашу страну, даже не пересекает границу со странами ЕС. Это, кстати, полностью подтвердил Оператор ГТС Украины, сообщив, что в связи с остановкой транзита российского газа в Венгрию 1 октября стал невозможен и импорт топлива с этого направления, поскольку он осуществляется именно по "виртуальному реверсу".

Таким образом Украина и сейчас получает российский газ, и при этом платит по нему по спотовым ценам. Эти цены в Европе растут с минувшего лета и достигли рекордных 1900 долларов за 1 тысячу кубометров.

В начале 2021 года Юрий Витренко, ныне возглавляющий "Нафтогаз", а в то время занимавший должность и.о. министра энергетики, заявил, что Украине было бы выгодно покупать российский газ у независимых от "Газпрома" компаний.

Но дело в том, что у российского монополиста по всей Европе есть масса "дочерних" а также, как удачно заметил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, "внучатых" компаний. От себя заметим, что одну или несколько из числа таких "внучек" вполне можно было бы попытаться выдать за "независимые от "Газпрома" компании".

С такой компанией Украина могла бы заключить долгосрочный контракт на поставку газа. Как правило, цены на топливо в рамках долгосрочных контрактов ниже, чем на споте – это обусловлено тем, что по ним газ поставляется в гарантированных объемах и в течение гарантированного времени.

Это может быть и "виртуальный реверс". Но, вполне возможно, Россия не захочет усиливать украинский маршрут, так как ей важнее продолжать лоббировать "Северный поток-2", а также увеличить прокачку через "Турецкий поток", а поэтому газ в Украину может пойти кружным путем – с севера или с юга. Это, безусловно, будет дороже по логистике, чем напрямую из РФ, но все равно дешевле, чем покупать на споте по нынешним космическим ценам.

России выгодны долгосрочные контракты, и нынешняя вакханалия с ценами частично связана с тем, что "Газпром" "стимулирует" европейцев к ним вернуться. Однако в нынешней ситуации Кремль находится в выигрышной позиции, а потому наверняка не удовлетворится только этим.

По чем топливо от агрессора?

Как отметил в разговоре с "Апострофом" эксперт энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип, ключевым вопросом являются условия контракта. "Если это – не исключительный контракт, если он не препятствует закупкам у других трейдеров, если в нем нет жестких обязательств по объемам (закупок), если в нем рыночная цена, и украинская сторона будет иметь возможность в любой момент поменять этого трейдера на какого-то другого, то он не несет в себе каких-либо угроз", - сказал он.

Однако, отметил он, Россия заинтересована в том, чтобы она стала единственным поставщиком газа в Украину, как это было раньше, или хотя бы была доминирующим партнером. И для этого для РФ важно, чтобы такой контракт был долгосрочным.

"В долгосрочных контрактах сейчас цена порядка 300-350 долларов (за тысячу кубов). Насколько такой вариант вероятен (заключение долгосрочного контракта с европейским трейдером, имеющим, как минимум, непрямые связи с "Газпромом" - "Апостроф"), сказать сложно", - отметил Прокип.

В свою очередь, экономический эксперт Международный центр перспективных исследований Егор Киян обращает внимание на то, что сейчас каждая страна беспокоится о своих экономических интересах, которые превалируют над политическими. В этом есть рациональное зерно, говорит Киян: сейчас открывается "окно Овертона", когда у нас несколько сместятся акценты и будут пересмотрены приоритеты, это касается и покупки газа у России напрямую, следуя экономической, а не политической логике. Вместе с тем, ближайшую зиму мы переживем спокойно, считает эксперт.

"Газа в хранилищах достаточно, а цена на голубое топливо не будет повышаться бесконечно. Но нужно думать на шаг вперед, ведь в следующем году может быть энергетический коллапс, когда из-за дорогого газа люди перескочат на электричество, и часть электрогенерирующей инфраструктуры просто "ляжет", - говорит Киян.

Он также отмечает, что Украина сейчас использует 30 млрд кубов газа в год, из них половину мы импортируем виртуальным реверсом из ЕС, а половину - добываем. При этом есть два пути, как закрыть проблему закупок дорогого газа.

"Во-первых, мы можем нарастить добычу, и это будет дешевле, чем покупать газ в ЕС или в России, но тут нужна правильная стратегия руководства "Нафтогаза", и тут нужно отметить, что у нас есть возможность 100 лет добывать по 30 млрд кубов газа в год, специалисты давно это подсчитали. Во-вторых, можно повысить энергоэффективность нашей промышленности, которая использует в 4 раза больше газа, чем заводы в Европе и в 10 раз больше, чем в Южной Корее. То есть, нужна масштабная энергомодернизация", - добавляет Киян.

Ни в повышении добычи, ни в энергомодернизации, впрочем, не заинтересованы влиятельные политические игроки в Украине, которые помнят тучные времена "Росукрэнерго". Тогда "венский узник" Дмитрий Фирташ и его партнер Сергей Левочкин вместе с Юрием Бойко зарабатывали сами и давали заработать российской стороне. И "газовиков" политические последствия "договорняков" с Кремлем совершенно не волнуют.

В случае с возможными переговорами Зеленского и Путина - главное для Киева, чтобы газовые вопросы не увязывались с вопросами Крыма или Минскими договоренностями. Иначе в этой "гибридной" комбинации Украина рискует оказаться в проигрыше.

"На переговорах Путина с Зеленским он потребует от последнего забыть о Крыме, принять Донбасс на условиях, определенных Кремлем. У Путина времени много, он может подождать еще год-два, или больше, в отличие от Зеленского. Кроме того, фактором будет и общественное неудовлетворение: дескать, наши люди мерзнут, а у президента, оказывается, оффшоры, через которые шли миллионы", - считает Алексей Голобуцкий.

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