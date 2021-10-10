Ученые: Ядро Земли на глубине 2900 км может быть совсем другим 2 10.10.2021, 13:30

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Новое исследования поменяло представление об устройстве нашей планеты.

Достаточно долгое время специалисты считали, что внутреннее ядро Земли твердое и его окружает специальная жидкометаллическая область.

Проведенное некоторое время назад исследование продемонстрировало, что все может быть несколько иначе.

Об этом сообщает Daily Mail (перевод — planetanovosti.com).

Исследователи рассказали о том, что масса шарообразной формы, которая влияет на формирование магнитного поля Земли, содержит в своем составе не только твердое, но и жидкое железо.

Ретт Батлер отметил, что присутствуют также мягкие структуры, поэтому ядро Земли в некоторой степени напоминает луковицу, ведь состоит из множества разных слоев.

Изучить внутреннее ядро планеты не представляется возможным, поэтому ученые используют только один, доступный на сегодняшний день метод – это землетрясения. Когда волны сейсмического характера проходят через тот или иной слой Земли, они могут не только менять свою скорость. Наблюдается разная степень отражения или же преломления. На эти показатели влияет как температура, так и плотность каждого из слоев.

Для анализа специалисты использовали данные, полученные с помощью сейсмометров и специального современного суперкомпьютера Japan’s Earth Simulator. Моделирование показало наличие твердых, мягких и жидких структур в ядре планеты. За счет этого ученые смогут создать максимально точную модель геомагнитного поля Земли.

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