Хотим, как в Вене 3 Телеграм-канал «Серпом По»

10.10.2021, 13:48

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Ауфидерзейн, Себастьян!

В Австрии ушел в отставку канцлер Курц. После обвинений в коррупции.

МИД-Захарова с напускным безразличием сообщила, что это – «внутреннее дело» Австрии, и она не понимает, почему эта новость «всколыхнула внутреннее поле» России.

Это она надула шарик воздухом. Не «всколыхнуло» это «поле», щедро унавоженное державной коррупцией. Хмыкнули и кивнули головой, увидев, что в Европе отвалился от власти «путинферштейер» Курц. Ауфидерзейн, Себастьян! И, гутен таг! Давай к нам в совет директоров какой-нибудь «Роснефти»! Будет Шрёдеру с кем поболтать по-немецки.

Вопреки антиевропейской пропаганде, впечатлила картина, когда у целого канцлера прокуратура проводит обыск, его обвиняют в коррупции, и он уходит в отставку.

Смотрят на это австрийское «внутреннее дело» российские граждане, слышат об обвинениях в коррупции первых лиц нашей страны и хотят, чтобы так же было в России. «Хотим, как в Вене».

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