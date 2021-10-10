«На прощание дают 25 минут»: в Беларуси с новой силой бушует коронавирус 13 10.10.2021, 13:55

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Что сейчас происходит в больницах, поликлиниках и моргах?

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал небольшой срез того, что сейчас происходит в больницах, поликлиниках, моргах и кладбищах Беларуси. К сожалению, ситуация ухудшается с каждым днем и просвета пока не видно.

Для начала подтвердим информацию коллег о том, что все силы направлены на производство медицинского кислорода. Это означает, что часть производств вскоре может прекратить работу. По информации «Ника и Майка», такая проблема уже существует на «Белмедпрепаратах». И «Спутник», и другие лекарства, которые льют в ампулы, для запайки которых нужен кислород.

Далее сводки с полей.

«6 октября. Крематорий Северного кладбища. В одном зале 17 ковидных похорон за смену. Мою подругу мы провожали семнадцатой. Дают на прощание 25 минут».

«Па сітуацыі з смяротнасцю ў 9-й бальніцы Мінска. Памер сваяк там сення ноччу, ў іх есць зала для развітвання з нябожчыкамі, на заўтра чарга ў гэту залу 40 імен».

«По больницам Бобруйска. Инфекционка (место, куда были определены заболевшие ковид первоначально) переполнена уже полгода.

Морзоновка (центральная городская больница) отдала под эти цели два корпуса.

Онкодиспансер (вообще непрофильное учреждение) также переполнен ковидными. Диспансер делает записи на месяц вперед, то есть чтобы записаться на прием туда, ждать нужно около месяца. Скорые с ковидниками стоят около диспансера по несколько часов, так как врачи не успевают разместить больных прибывших ранее.

Самое страшное что люди, проходящие плановые медобследования в поликлиниках города, пересекаются с людьми, пришедшими туда с подозрениями на ковид. И масса случаев, когда человек, пройдя такую комиссию, через несколько дней заболевает ковидом».

«В отличие от первых волн начали закрывать детские отделения. Отделение ревматологии в 4-й детской больнице в Минске перевели в инфекционное. Нашему ребенку отказали в плановой госпитализации. Сказали наблюдать по месту жительства. А это отделение - единственное на весь Минск, не считая РНПЦ кардиохирургии, но там с неоперабельными диагнозами не берут».

«В 5 больнице Минска 6 октября был побит печальный рекорд по смертности за сутки за всю историю больницы. Умерло 17 человек, 14 из них с ковидом.

Заняты все места в ковидных отделениях и в реанимациях - больше некуда ложить. Поэтому везут не много, только на освободившиеся места. О потоке больных можно судить по тому, как заполнились два вновь открытых ковидных отделения на 90 мест. За 36 часов были полностью заняты все койки.

Ковидные надбавки в инфекционных отделениях получают все сотрудники в полном объеме. В чистых отделениях - если был контакт с ковидным пациентом, нужно собрать кучу бумаг, чтобы оплатили.

Но есть «особенный контингент». Главная медицинская сестра больницы Светлана Колбенева получает ковидные доплаты с мая 2020 года. «Поработала», наверное, уже во всех ковидных отделениях. Человек, который не знает, что такое сатурация и с какой стороны за шприц взяться, в последнее время «работает» в ковидной реанимации.

Как такое возможно? Объясняется все просто: муж сотрудник КГБ, подполковник Игорь Быстрый. Сейчас работает в фирме, которая торгует оружием. Этого достаточно, чтобы никто ничего не замечал».

«Это по-настоящему страшно. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим. И вакцинируйтесь тем, что есть. Друзья, нам еще восстанавливать страну. Берегите себя и своих близких».

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