Гребца главой хоккея и не только: шесть самых безумных кадровых решений Таракана 6 10.10.2021, 14:17

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Узурпатор известен своими абсурдными назначениями.

Лукашенко известен среди прочего и своей довольно специфической кадровой политикой: своими решениями он регулярно удивляет как чиновников, так и обывателей.

Сайт udf перечислил самые странные назначения с его стороны за последние годы.

Александр Богданович – председатель Федерации хоккея

Начнем с самого свежего странного кадрового решения. Еще в сентябре, после дисквалификации Дмитрия Баскова со стороны IIHF, Александр Лукашенко анонсировал:

«Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера мы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец».

Но даже с учетом этого анонса назначение Александра Богдановича стало большим сюрпризом. Во-первых, гребец и после окончания спортивной карьеры был далек от хоккея. Видимо, вся его связь с этим видом спорта – выступление в команде второй лиги любительского чемпионата Минска «Варяг».

Во-вторых, непонятно почему Лукашенко назвал Богдановича «хорошим управленцем». Богданович ничем серьезным не руководил. Пару лет во главе Белорусской ассоциации студенческого спорта и комиссии спортсменов НОК существенного опыта ему явно не могли дать.

Семен Шапиро – председатель Федерации хоккея

Кстати, стоит вспомнить и об одном из предшественников Богдановича. Когда-то Семен Шапиро называли любимчиком Лукашенко, он работал губернатором в Гродненской и Минской областях. Но в 2017 году его карьера начала рушится, когда руководитель страны решил отправить его спасать хоккей.

За год Шапиро не смог добиться серьезных успехов, а национальная и молодежная сборные Беларуси покинули высшие дивизионы чемпионата мира. Чиновник, по сути, бежал со спортивного поста.

Возможно, Лукашенко этого ему не простил: Шапиро перешел в коммерцию, он больше не высокопоставленный чиновник.

Наталья Кочанова – уполномоченная по Минску

Своим решением в конце 2019 года Лукашенко полностью нивелировал статус председателя верхней палаты «парламента». Диктатор отправляет главу «законодательной ветви» власти разбираться на места с водой, скверами и т.д.

Хотя в современной Беларуси к подобному уже давно привыкли и не удивляются отчетам председателя верхней палаты парламента перед Лукашенко.

Владимир Караник – губернатор Гродненской области

Чиновник успел поработать министром здравоохранения всего год. А в августе 2020 года Лукашенко почему-то решил, что Владимир Караник именно тот человек, который нужен на должности председателя Гродненского облисполкома.

Между тем на этих постах традиционно работают «крепкие хозяйственники», разбирающиеся в сельском хозяйстве. Рано или поздно мы увидим картину: Лукашенко инспектирует ферму, а бывший медик Караник выслушивает его критику.

Виктор Лукашенко – председатель Национального олимпийского комитета

В 2019 году старший сын дикатора был назначен вице-президентом НОК, хотя в спортивной отрасли раньше не работал. Но еще более странное кадровое решение Лукашенко принял в начале текущего года, уступив сыну кресло президента НОК. Дело в том, что МОК ясно дал понять, что легитимным руководителем его не признает.

Лукашенко признался:

«Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить».

С тех пор из-за санкций МОК Виктор Лукашенко не может представлять НОК на международной арене.

Сергей Ковальчук – министр спорта

При режиме Лукашенко спорту традиционно не везет с управленцами. В 2018 Лукашенко назначил бывшего охранника министром, с тех пор Сергей Ковальчук мало кого смог убедить, что подходит для этой должности.

И все же даже после неудачного результата на недавней Олимпиаде в Токио Лукашенко его не уволил: теперь для руководителя страны не то время, чтобы разбрасываться преданными кадрами.

Кстати, до Ковальчука министерством спорта руководил Александр Шамко, бывший заместитель министра МЧС.

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