ВВС: Мир договорился, как поделить прибыль гигантов Amazon и Google 6 10.10.2021, 14:39

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Чем закончится изгнание крупных корпораций из «налогового рая»?

Мир сумел договориться о крупнейшей налоговой реформе современности и с 2023 года вводит минимальный налог на прибыль в 15%, чтобы интернет-гиганты вроде Amazon и Google не могли зарабатывать в одних странах, а налоги платить в других, где выгоднее. Однако цена невиданного единства оказалось высокой - реформа вышла половинчатой, сообщает ВВС.

Идея давно витала в воздухе. Пока Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг меряются миллиардами, которые им приносят Amazon, Tesla и Facebook, власти небогатых и даже вполне обеспеченных стран требуют справедливости, поскольку центры прибыли этих гигантов находятся либо на родине, в США, либо в льготных юрисдикциях вроде Ирландии. Остальным ничего не достается.

Пока у власти в США был Дональд Трамп, уговорить американцев поделиться не удавалось. Но пришел Джо Байден и сменил пластинку: прошлой весной его министр финансов Джанет Йеллен вдруг согласилась на реформу и даже предложила минимальную ставку налога на прибыль в 21%.

Американцы передумали не просто так. Терпение многих к тому моменту уже лопнуло, и некоторые страны - от Франции до Великобритании и Индии - решили действовать в одностороннем порядке. Вводить налоги на хай-тек-гигантов.

И несмотря на то, что США были инициатором реформы и даже пошли на попятную, как раз этого им и удалось избежать. Все 136 стран, подписавшихся под введением минимального налога с 2023 года, согласились еще и на то, что в ближайшие два года не будут вводить никаких односторонних налогов.

Эти два года отпущены на ратификацию соглашения в сенате США, где у демократов Байдена шаткое микроскопическое большинство.

Против соглашения выступали и те, кто выигрывает от низких налогов. Прежде всего страны с льготным налогообложением, в которых американские гиганты собирают прибыль. Главные примеры - Ирландия и Нидерланды, члены ЕС с крайне низким налогом на прибыль и штаб-квартирами кучи международных компаний.

Если американцам пошли навстречу двухлетним мораторием на односторонние налоги, то европейцев удалось привлечь на свою сторону еще более серьезной уступкой.

США предлагали всемирный минимальный налог в 21%. В итоге договорились всего на 15%. Под соглашением подписались страны, на которые приходится более 90% мировой экономики.

Не обошлось и без других оговорок и исключений. И Венгрия, и Китай выторговали право в исключительных случаях брать меньше 15%. А локализация прибыли - где зарабатываешь, там и плати - коснется только компаний с оборотом более 20 млрд евро в год, и только четверти сверхприбыли - всего, что превышает щедрую по меркам обычного бизнеса маржу в 10%.

По мнению клуба богатых стран ОЭСР, реформа приведет к перераспределению примерно 125 млрд долларов ежегодных налоговых поступлений от сотни мультинациональных компаний. Мир станет справедливее, уверены инициаторы реформы.

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