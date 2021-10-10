Места в Минске, которые не любят и стараются обойти стороной 12 10.10.2021, 14:44

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Почему так происходит?

В центре города земля буквально «золотая» — любой застройщик с радостью бы взял себе (что мы и видим на примере «Некемпински»). И странно, что при этом городские власти делают все, чтобы некоторые участки становились буквально мертвыми. Там или нет людей, или они там не хотят задерживаться, пишет The Village Беларусь.

Октябрьская площадь

Самое очевидное «мертвое» место в городе — это Октябрьская площадь в Минске. И, надо сказать, у нее история «омертвения» продолжается несколько десятилетий. Площадь, некогда звавшаяся Центральной, привлекала к себе массы людей разве что по государственным праздникам. То парад, то демонстрация, то выступление какого-нибудь партийного деятеля с трибуны напротив (где Александровский сад). Или вот смерть Сталина, когда люди шли с цветами не по разнарядке.

В остальное время, если порассматривать старые фотографии, можно заметить, что площадь пуста, а люди здесь почти не задерживаются. Причем раньше на площади еще была большая парковка для туристических автобусов, и такое соседство точно не способствовало тому, чтобы минчане тут оставались провести свободное время.

Возьмем для сравнения площадь Якуба Коласа, где всегда полно людей. При том что она буквально расположена на островке, и ее пешая транзитная популярность относительно невелика: чтобы на нее попасть, надо или воспользоваться отдаленными наземными переходами (а кто захочет ходить зигзагами и ждать зеленый свет, только чтобы пройти через площадь насквозь?), или подземными переходами. Люди идут сюда целенаправленно причем не только на автобусы и трамвай, но и просто чтобы посидеть-отдохнуть. Почему?

Есть минимум три фактора, которые можно назвать с ходу: деревья, лавочки, фонтан. Совокупность трех объектов, которые делают площадь приятной для отдыха. При этом на площади Якуба Коласа даже нет киосков и лавочек с пирожками-мороженым-шаурмой, но люди все равно сюда приходят. Хочешь в тенек – сел под дерево, хочешь солнца – сел на лавочку, захотел освежиться – подошел к воде.

А что на Октябрьской? Вот посмотрим на несколько старых фото. Лавочки-то есть, но где? Только на остановке автобусов и троллейбусов. И то хлеб.

А что сейчас? Остановка осталась, но ее перенесли ко Дворцу профсоюзов. И найдите-ка на ней хоть одну скамейку. На всей огромной (200х100 метров) площади нет ни одной скамейки. Есть только со стороны улицы Энгельса, у бокового фасада Дворца республики. И, например, назначать встречу на Октябрьской просто неудобно, потому что негде присесть и подождать человека. А когда пешеходы садятся на ступени самого дворца, то появляется или охранник здания, или милиционер и тут же прогоняет. Не положено, мол.

А посмотрите, сколько раньше на площади было деревьев. На месте Дворца республики, перед музеем ВОВ, был даже немаленький сквер. Сбоку от Дворца ветеранов и перед его колоннами – тоже деревья.

Что сейчас? На всей площади ни одного деревца. Деревья есть только там, где лавочки — у бокового фасада, со стороны Энгельса.

Наконец, фонтан. Да, фонтан на площади есть. Точнее, у площади, у другого бокового фасада Дворца республики, там, где раньше был музей ВОВ, а сейчас офисное здание «БК Капитал Центр». В жаркие дни там, действительно, бывает людно.

И вот получается, что горожане предпочитают не саму Октябрьскую площадь, а ее задворки или места прямо напротив: лавочки – сбоку, фонтан – сбоку, сквер – через дорогу. Сама площадь нужна лишь, чтобы через нее пройти к парку Янки Купалы или, наоборот, к универсаму «Центральный». Хорошо хоть, светофор только один (на Энгельса), иначе бы площади сторонились еще сильнее.

Сейчас площадь настолько пустая и безжизненная, что ей бы лучше подошел термин не «площадь», а «плац». Тут хорошо маршировать омоновцам и чествовать делегатов Всебелорусского народного собрания. В остальном тут хорошо больше ничего.

Площадь более-менее оживает на пару недель лишь под Новый год, когда тут устраивают ярмарочный городок, заливают каток и продают глинтвейн.

Архитектор Дмитрий Задорин рассказывал в интервью KYKY.org:

— Сейчас можно сказать, что площадь оказалась не устоявшейся, хотя думали, что Дворец Республики навсегда решит вопрос с ней. Мол, строим последнее главное здание – и все, площадь никто не будет трогать, она будет памятником нескольких эпох.

В итоге мы получили площадь, которую никто не любит. Она большая и неуютная. Ее можно пересекать, но делать на ней ничего нельзя. Если кататься на велосипеде, к вам подойдет ОМОН и скажет, что это запрещено. Площадь задумывалась как общественная арена, как место для горожан. Но теперь она принадлежит не городу, а государству. А когда нет горожан, нет и жизни.

Но городским властям все мало. Площадь рискует стать еще более безжизненной, ведь тут решили поставить скульптуру, посвященную Народному Единству. С 1 октября Минкульт объявил уже третий конкурс на создание композиции. Сначала ее хотели открыть на месте Березо-Картузского лагеря и посвятить воссоединению Восточной и Западной Беларуси. Но летом придумали перенести в Минск, на Октябрьскую площадь. Правда, по итогам того, второго по счету конкурса жюри решило не определять победителя. И вот сейчас стартует новый творческий конкурс. Можно ли сделать мертвую площадь еще более мертвой? Поглядим на результаты конкурса.

Площадь Государственного флага

Очередная мертвая зона образовалась в стыке улицы Орловской и проспекта Победителей, рядом с выставочным комплексом «БелЭкспо». Сейчас это место называется Площадь Государственного флага. И если на Октябрьской площади городские власти просто ничего не делали, чтобы оживить ее — то тут, наоборот, сделали немало, чтобы площадь «приубить».

Когда-то здесь была только «ромашка» самого выставочного центра да стела со скульптурой Меркурия и часами с мелодией. Напротив — зеленая зона, сбоку — зеленая зона, сзади — зеленая зона. Потом сзади построили парк развлечений «Дримленд», а напротив — торговый центр «Замок». Перекресток стал более оживленным, а площадку перед «ромашкой» полюбили скейтеры и роллеры, потому что была замощена плиткой, плюс тут полно разных бордюрчиков-заборчиков, на которых удобно оттачивать трюки.

Потом власти решили, что тут не хватает патриотизма и независимости, и решили их добавить. Патриотизм — с помощью огроменного государственного флага, независимость — с помощью одноименного дворца.

Его начали строить в 2011 году просто как некое административное здание, и лишь два года спустя, незадолго до открытия, Александр Лукашенко рассказал, что там делают комплекс с Дворцом Независимости. Лукашенко утверждал, что на его постройку не затратили ни рубля из бюджета, но оказалось, что только летом 2012–го из городского бюджета на него выделили 6 миллионов долларов. Во Дворце Независимости происходят приемы иностранных делегаций и встречи различных «четверок» — нормандских и других — по урегулированию военного конфликта в Украине. В последний год туда активно пускают участников провластных автопробегов.

Площадь Государственного флага открыли тогда же, когда и дворец, — в 2013–м. Выкидываете напрочь скульптуру Меркурия, втыкаете в площадку 70-метровый флагшток и цепляете на него флагище площадью больше, чем типовая четырехкомнатная квартира в панельке (98 квадратных метров). По бокам водружаете гигансткую же Доску Почета и стелы с текстом гимна, картой страны и гербами областей.

А потом еще и новое огромное здание Верховного суда построили.

Эти стройки живо отбили интерес у молодежи тусоваться, предварительно закупившись в «Замке» фрапучино с круассанами. То какой-нибудь почетный караул марширует, то торжественные клятвы приносят, то делегации во Дворец съезжаются. Да и просто неуютно сидеть на ступеньках и оттачивать прыжки на роликах, когда неподалеку постоянно барражируют омоновцы.

Но и это еще не все. В декабре 2017 года на пешеходном переходе между «ромашкой» и «Замком» грузовик «ЗиЛ» сбил пешеходов, пересекавших дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП 11–летняя девочка скончалась на месте от полученных травм, еще 4 человека, в том числе младший брат погибшей, были госпитализированы. Как выяснилось позже, грузовик не прошел техосмотр и у него были неисправны тормоза.

Городские власти решили, что если поломанный грузовик убил людей на пешеходном переходе, то виноват именно пешеходный переход. Не прошло и недели, как переход убрали, а остановку автобусов и троллейбусов «Площадь Государственного флага» ликвидировали. Теперь пассажирам, чтобы добраться до «Замка», нужно выходить на остановку раньше и наворачивать лишние сотни метров. На петицию с требованием вернуть остановку ГАИ ответило:

«Решение о закрытии пешеходного перехода и ликвидации остановочного пункта по пр. Победителей вблизи дома № 65 разработано экспертами в области безопасности дорожного движения — из ГАИ, ГУ «Столичный транспорт и связь», ГП «Минсктранс», ГПО «Горремавтодор» и другими. Данное решение разработано на основании анализа аварийности на светофорном объекте "пр. Победителей, 65" и направлено на повышение безопасности движения всех участников дорожного движения».

С тех пор площадка перед «ромашкой» опустела еще больше: кому охота идти сюда пешком со стаканчиком кофе сотни метров через подземный переход? Тут даже куча лавочек осталась от бывшей остановки — вот только сидеть на них некому. Место оживает, лишь только когда в БелЭкспо проводят какую-нибудь выставку с уличной экспозицией (танчики там всякие, бронетранспортеры). Справедливости ради отметим, что скейтеры и самокатчики тут все же иногда бывают. Ну так и на Октябрьской площади люди тоже есть. Но и то, и это пространство в целом можно назвать мертвыми, сколько ты туда патриотизма и независимости ни вбухай.

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