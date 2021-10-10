Ученые нашли чудо-продукт, который снижает холестерин и избавляет от токсинов

Ученые нашли чудо-продукт, который снижает холестерин и избавляет от токсинов4
- 10.10.2021, 14:53
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Открытие сделали американские специалисты.
Найден продукт, поражающий своими лечебными свойствами. Открытие сделали американские ученые, отчет опубликован в журнале Nutrition and Cancer.
Оказалось, что бразильский орех, который завозят из Венесуэлы, Колумбии, Перу и Бразилии, при регулярном потреблении может снизить уровень холестерина более, чем на 25%.
Он также богат цинком, который способен избавлять организм от токсинов.
Еще этот чудо-продукт защищает от хронических заболеваний. Содержащиеся в нем антиоксиданты помогают предотвратить их развитие.