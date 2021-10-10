закрыть
10 октября 2021, воскресенье, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли чудо-продукт, который снижает холестерин и избавляет от токсинов

4
  • 10.10.2021, 14:53
  • 8,116
Ученые нашли чудо-продукт, который снижает холестерин и избавляет от токсинов

Открытие сделали американские специалисты.

Найден продукт, поражающий своими лечебными свойствами. Открытие сделали американские ученые, отчет опубликован в журнале Nutrition and Cancer.

Оказалось, что бразильский орех, который завозят из Венесуэлы, Колумбии, Перу и Бразилии, при регулярном потреблении может снизить уровень холестерина более, чем на 25%.

Он также богат цинком, который способен избавлять организм от токсинов.

Еще этот чудо-продукт защищает от хронических заболеваний. Содержащиеся в нем антиоксиданты помогают предотвратить их развитие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип
Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах
Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах сергей дылевский
Режим, иди ты в сад!
Режим, иди ты в сад! Ирина Халип