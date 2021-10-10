Бывший друг Путина рассказал, где на самом деле проживает глава Кремля

Бывший друг Путина рассказал, где на самом деле проживает глава Кремля5
- 10.10.2021, 14:59
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Миллиардер сам присмотрел это место для президента РФ.
По словам российского миллиардера Сергея Пугачева, президент России Владимир Путин по-прежнему живет на даче в поселке Ново-Огарево.
Пугачев отметил, что даче был построен 50-метровый бассейн, которым Путин регулярно пользуется до сих пор.
Об этом миллиардер рассказал в интервью изданию «Гордон».
Пугачев подчеркнул, что это именно он подобрал Путину дачу в Ново-Огарево.
«Я не знал, но это оказалась дача мученицы Елизаветы Федоровны и великого князя Сергия. Я этого не знал, потому что она была полуразрушенная… Он и сейчас там живет, конечно», – отметил бизнесмен.
Он рассказал, что Путин по достоинству оценил дачу, когда увидел ее.
«Супер, мне нравится, здесь бассейн 50 метров», – процитировал реакцию Путина Пугачев.
По словам бизнесмена, он подписал дарственную на передачу президенту России 162 гектаров земли на Рублевке.
«Прям дарственную подписал. Потому что у него резиденция была очень маленькая. Он говорит: «А вдруг там снайперы?». Я говорю: «Идею понял – забирай», – рассказал Пугачев.