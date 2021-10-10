Коллапс на границе продолжается: выезда из Беларуси в ЕС ждет почти 2,7 тысячи фур 2 10.10.2021, 15:01

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Очереди не уменьшаются.

Почти 2,7 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 12.00 10 октября выезда из Беларуси ожидает 2660 фур.

В пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 350 грузовиков, «Привалка» — 280, «Котловка» — 360, «Бенякони» — 330, «Видзы» — 210.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут 90 грузовиков, «Урбаны» — 200 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят 140 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 150, «Козловичах» — 550.

Напомним, в пятницу в Госпогранкомитете заявляли, что накануне проводилось обновление таможенной системы. Из-за этого произошло скопление грузового транспорта перед пунктами пропуска.

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