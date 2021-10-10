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Лукашенко обречен

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  • 10.10.2021, 15:19
  • 12,974
Лукашенко обречен

Это новая реальность, и ее придется признать силовикам и чиновникам.

Ничего позитивного этот режим уже не сможет предложить до самого своего конца. Ситуация будет только ухудшаться, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

Тут возникают вопросы: на что власти рассчитывают? Как они дальше жить-то собираются с такой политикой? Или уже не собираются? Победить народ они все равно не смогут. Предложить нечего и не могут в обмен на лояльность Европы и США.

Остается Россия, которая, как властям, кажется может спасти обреченного. Но ей тоже пока не предлагают ничего нового, тем более – позитивного. Впрочем, и в самой России улучшения ситуации не наблюдается, там идут те же процессы что и у нас, позитивные предложения от власти все больше уступают место негативным.

Это новая реальность и ее надо признавать. В том числе самим силовикам и чиновникам.

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