На острове Пальма обрушился склон кратера извергающегося вулкана
- 10.10.2021, 15:23
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Видеофакт.
Северная сторона кратера вулкана на гряде Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова, Испания) обрушилась в субботу вечером, сообщает ria.ru со ссылкой на Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).
"Северный склон вулкана только что обрушился", — говорится в сообщении института в Twitter.
Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021
По данным Института геологии и горных разработок Испании (IGME), после того, как северный склон главного конуса обрушился, начал вытекать поток лавы, который нес с собой глыбы размером с трехэтажный дом.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ.
Сейчас лава накрыла 497 гектаров территории, уничтожила более 1186 строений. Более шести тысяч человек эвакуированы.