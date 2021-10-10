В ВОЗ рассказали, насколько человечеству удалось победить COVID-19
- 10.10.2021, 15:59
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Есть вероятность появления в будущем новых вариантов коронавируса.
В борьбе с пандемией коронавируса пройдено около 60% пути. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью швейцарскому изданию SonntagsBlick, которое вышло 10 октября, сообщает "Гордон".
"Надеюсь, что скоро мы пройдем 60% маршрута. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору. Было бы преждевременно говорить, что мы собираемся пересечь [финиш] в ближайшее время – это не так. Для этого слишком много неизвестного", – сказала она.
Сваминатан отметила, что есть вероятность появления в будущем новых вариантов коронавируса.