В США на свет появились сотни трехглазых «креветок-динозавров» 10.10.2021, 16:10

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Мелкие ракообразные вызвали ажиотаж среди сотрудников и посетителей национального парка Вупатки в Аризоне.

В штате Аризона, на территории пустынного национального парка Вупатки, посвященного культуре индейцев анасази, после проливных дождей вылупились сотни так называемых доисторических креветок, сообщил портал LiveScience. На самом деле, это щитни, или триопсы (Triops) — представители семейства мелких пресноводных ракообразных подотряда Notostraca. Этих всеядных существ обнаружили в водоеме, временно образовавшемся на месте одной из площадок, пишет Naked science.

Триопсы живут на всех континентах, за исключением Антарктиды, в стоячих водах вроде луж и канав, имеют по три глаза (хотя функция дополнительного до конца не известна), панцирь на всю спину, около 70 пар ног и розоватый оттенок туловища. В длину не превышают десяти сантиметров. Щитни откладывают цисты, склеивая их между собой секретом: те могут оставаться бездействующими на протяжении десятилетий до тех пор, пока не появится достаточно воды для появления на свет. Как долго в земле пролежали цисты аризонских триопсов — остается лишь догадываться.

«Они обладают специализированной адаптацией, которая позволяет цистам выжить в полностью сухом состоянии длительный период времени, — рассказала Лорен Картер, рейнджер национального памятника Вупатки. — Эти маленькие существа, похожие на подковообразных крабов, подстерегают, когда в лужице не накопится достаточно воды, чтобы вылупиться. Затем они питаются, вырастают всего за неделю, размножаются и откладывают больше цист, чтобы повторить цикл». Срок жизни щитней обычно не превышает 90 дней, а в описываемом случае они погибли спустя неделю, когда «лужа» высохла.

Сотрудники Вупатки, по их словам, столкнулись с триопсами впервые: посетители сообщили, что увидели в воде существ, напоминающих головастиков. Поначалу все решили, что это будущие лягушки. «Но после расследования, проведенного рейнджерами, мы обнаружили нечто совершенно иное и несколько неожиданное», — добавила Картер.

Как отмечают ученые, щитней часто называют живыми окаменелостями. Дело в том, что эти ракообразные эволюционировали более 350 миллионов лет назад, в девонский период, и остались практически неизменными внешне. Подобную морфологическую устойчивость объясняют способностью триопсов пребывать в эмбриональном застое десятилетиями. «Но мне не нравится термин “живые ископаемые”, поскольку он порождает недопонимание у общественности, будто триопсы вообще не изменились, — объяснила Картер. — Они изменились, эволюционировали. Просто внешне все еще очень похожи на тех, что были миллионы лет назад».

Среди семейства Triopsidae выделяют два рода — Triops и Lepidurus, — внутри которых есть около 12 видов. Как отмечают в нацпарке Вупатки, на их площадке, скорее всего, вылупились Triops longicaudatus. Но для подтверждения потребуются исследования.

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