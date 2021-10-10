Российская телеведущая Собчак рассказала о ДТП с ее участием 10.10.2021, 16:23

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Машина, в которой она ехала, ей не принадлежит.

Российская Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ДТП, которое произошло в Краснодарском крае. По информации СМИ, в момент аварии она находилась в одном из автомобилей, которые столкнулись. В своем Telegram-канале она подтвердила факт ДТП, а также отметила, что получила травмы.

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — говорится в заявлении.

Собчак отмечает, что машина, в которой она ехала, ей не принадлежит. Также ведущая уточняет, что за рулем был не ее водитель.

Отдельно Собчак подчеркивает, что в момент ДТП водителя никто не подгонял, а сама она в это время вела беседу в режиме видеоконференции.

«У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — добавила она.

Ранее сообщалось, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина.

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