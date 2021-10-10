«Белые халаты» рассказали о дефиците кислорода в белорусских больницах 10.10.2021, 16:35

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Его даже изымают с предприятий.

Предприятия в Беларуси, которые используют кислород в своей работе, сейчас страдают от отсутствия кислорода, так как все запасы драгоценного газа идут на обеспечения больниц, сообщают «Белые халаты».

Они приводят некоторые известные их примеры:

«Недавно Березовская ГРЭС, которая находится в г. Белоозерск, произвела оплату за поставку технического кислорода для своих нужд. Из Минска пришел отказ в предоставлении кислорода, поскольку все производства в стране перепрофилированы для выпуска кислорода сугубо для медицинских целей».

«В Молодечно на станции заправки кислород (технологический) подорожал втрое и на текущий момент его вообще нет в наличии. Все израсходовано на медицинские нужды».

«В больницах системы кислородоснабжения работают с невероятным перенапряжением, поэтому иногда случаются перебои с подачей газовых смесей».

«Логойской ЦРБ: сегодня утром в течение часа были перебои с кислородом. За сутки в этой больнице случились 2 ковидные смерти, с кислородом не связанные. Ковидное отделение и реанимация для ковида на 6 коек заполнены полностью. Пациенты прибывают, госпитализировать некуда».

«Также нам рассказали, что один из цехов на Керамине закрыли — весь кислород изъяли в пользу больничных нужд», — рассказал Telegram-канал.

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