Почему режим виновен в аварии на ТЭЦ-3? 5 10.10.2021, 17:20

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Недальновидная политика хунты уже дает свои результаты.

Вчерашняя авария на ТЭЦ-3 далеко не первая, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». В сентябре там вышла из строя паровая турбина. Хунта загоняет себя в опасное положение, так как инфраструктура крайне изношена. Поддерживать ее жизнедеятельность удавалось исключительно благодаря тем самым ответственным белорусам, которые были зачислены во враги народа.

Прикладываем отчет сводку по авариям на объектах «Минскэнерго» за первые восемь месяцев 2021 года. Их количество увеличилось на 15 процентов – с 31 до 36 (тут держим в уме, что статистику фальсифицируют как могут). На той же ТЭЦ-3 случилось на три аварии больше. Еще один печальный тренд – увеличение на 5 единиц аварий по вине персонала (всего по стране таких отказов – 13).

Недальновидная политика хунты уже дает свои результаты. Увеличение аварий по вине персонала – это когда не совсем компетентный/опытный персонал будет производить ремонты или переключения.

В долгосрочной перспективе это приведет к увеличение количества аварий из-за поломок/отказов оборудования, так как его некачественно обслуживали. Уже сейчас довольно часто среди мастеров/инженеров с учетом возрастающего количества бюрократии, часто можно услышать мнение «мы вам бумажку правильную всегда напишем/заполним, но при этом к оборудованию даже можем и не подойти».

Также это критично для реконструируемых или новых объектов, когда будут или некачественно проводить приемку оборудования (чтобы успеть в сроки) или будут затягиваться сроки работ (первый вариант более вероятен). Ну, и меньше косяков проектанов будут находить.

Например, сейчас подстанцию «Химзавод» в Минске помогают включать работники центрального аппарата «Минскэнерго», хотя раньше «Минские электрические сети» своими силами обходились, но недавно у них ушло несколько высококлассных специалистов (один из них – замначальника службы).

В «Минских кабельных сетях» весной была авария по вине персонала, однако ее свалили на дефект оборудования. Причина та же – примерно в начале весны там у нескольких высококлассных специалистов закончились контракты (вероятно, не продлили из-за политики, так как один точно попадался на марше).

Остается добавить, что лето – период электротехнических аварий, а зима - теплотехнических. Ну, и проблемы с техникой всегда имеют отложенных характер и не проявляются мгновенно. У нас все меньше времени, чтобы закончить то, что начали в августе-2020 прежде, чем в упадке окажется вся страна.

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