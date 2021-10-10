В России дикий кабан устроил погром в супермаркете и сбежал 4 10.10.2021, 17:25

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Видеофакт.

В России дикий кабан "атаковал" супермаркет, разбив входную дверь.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Курьезный инцидент произошел днем 9 октября в Санкт-Петербурге. Животное не просто выбежало на парковку, но решило чуть ли "зайти за покупками" и на огромной скорости врезалось в раздвижную стеклянную дверь торгового центра.

Испуганным посетителям супермаркета при этом ничего не оставалось, кроме как отскочить в сторону.

Очевидцы уже опубликовали в соцсетях видео произошедшего.

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