В России дикий кабан устроил погром в супермаркете и сбежал

В России дикий кабан устроил погром в супермаркете и сбежал4
- 10.10.2021, 17:25
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Видеофакт.
В России дикий кабан "атаковал" супермаркет, разбив входную дверь.
Об этом сообщает "Фонтанка".
Курьезный инцидент произошел днем 9 октября в Санкт-Петербурге. Животное не просто выбежало на парковку, но решило чуть ли "зайти за покупками" и на огромной скорости врезалось в раздвижную стеклянную дверь торгового центра.
Испуганным посетителям супермаркета при этом ничего не оставалось, кроме как отскочить в сторону.
Очевидцы уже опубликовали в соцсетях видео произошедшего.